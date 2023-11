Promozione, Girone B: tanti scontri diretti per le modenesi

Atletic Progetto Montagna-Bibbiano San Polo, quasi un testacoda per aprire la quattordicesima giornata del Girone B di Promozione nell’anticipo di sabato alle 15.00.

Le modenesi scenderanno in campo domenica con la SanMichelese fresca di eliminazione dalla Coppa Italia che andrà ad affrontare l’Arcetana in forte risalita in classifica. Derby tra CDR, che vuole mantenere la posizione nei play off, e Nextgen Terre di Castelli che sta invece cercando punti pesanti per provare a salvarsi.

Il San Felice vorrà cercare di rimanere fuori dalla zona rossa andando in trasferta a Baiso, così anche il Castelnuovo che sarà invece di scena a Castellarano. Anche la Quarantolese cerca punti per uscire dai play out e lo farà tra le mura amiche contro il Vezzano in uno scontro direttissimo.

Derby poi tra United Carpi, a caccia dei play off, e Cavezzo che si trova invischiato invece negli scontri per non retrocedere. La Virtus Camposanto da metà classifica ospiterà un Fiorano in grave difficoltà e ai margini dalla retrocessione diretta. Infine si affronteranno Vianese e Sporting Scandiano.