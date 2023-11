Coppa Italia Promozione, eliminata anche la SanMichelese

Il turn over non porta bene alla SanMichelese in Coppa Italia ‘Maurizio Minetti’. Rimasta l’unica modenese ancora in gara, la squadra sassolese è stata eliminata agli ottavi di finale in casa della Pontenurese, squadra piacentina del Girone A di Promozione.

La partita è stata condita da due errori di ingenuità da parte dei biancoverdi che hanno regalato così i quarti alla Pontenurese. Una SanMichelese sprecona butta al vento almeno cinque o sei occasioni limpide da gol, più alcuni interventi degni di nota del numero uno di casa Dordoni.