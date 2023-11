Nuoto pinnato: al Circolo GdF il 7° Trofeo Titano. Tris d’oro per Gaia Minghelli

Per il 3° anno consecutivo il Circolo GdF Modena si è aggiudicato il Trofeo Titano di nuoto pinnato, giunto alla 7° edizione, andato in scena a San Marino nella splendida cornice di Serravalle. Con oltre 4300 punti i modenesi di coach Cesare Fumarola hanno distanziato di oltre 1000 punti la Record Team Bologna. Terzo posto per i padroni di casa della Domus San Marino. All’8° ed al 9° si sono piazzate le altre formazioni geminiane presenti, rispettivamente la Bruno Loschi ed il Nuoto Sub Vignola.

Il bottino complessivo dei “finanzieri” parla di 58 medaglie (15 ori, 22 argenti e 21 bronzi) primato assoluto della manifestazione. In grande evidenza la juniores Gaia Minghelli che ha conquistato un tris di medaglie d’oro (50, 100 e 200 pinne). Sul gradino più alto salgono anche Mattia Annovi (200 pinne 3° cat. per lui anche il bronzo dei 100 pinne), Alessandro Gavioli (100 mono senior con argento nei 50 mono), Arianna Grana (50 mono 3° cat. oltre il bronzo nei 100 mono) e Lisa Farella (200 mono 1 cat. e argento nei 50 e 100 mono). Piazze d’onore per Giorgia Ghidoni (200 mono 1 cat. oltre i bronzi nei 50 e 100 mono), Ludovica Montanari (200 mono 2 cat.), Matilda Pacchioni (50 e 100 mono 2 cat.), Giulia Zironi (50, 100 e 200 pinne senior) e Luca Zironi (100 e 200 pinne senior con il bronzo nei 50 pinne).

Medaglie di bronzo per Martina Cascelli (200 mono 1 cat.), Davide Calato (50, 100 e 200 mono 1 cat.), Giacomo Migliori (50 e 100 mono 2 cat.), Giulia Stancato (50 apnea 3 cat.), Isabel Mignano (100 pinne 1 cat.) e per la piccola esordiente Sofia Muscariello (50 e 100 pinne).

Trionfo per la staffetta di 3 cat. con Filippo Tuttifrutti, Samuele Solarino, Viola Pontevolpe e Laura Ghelfi, mentre Sofia Khelifi ha aiutato i compagni a conquistare il bronzo nella staffetta di 2° categoria. Punti importanti per il successo di squadra sono stati messi a referto da Anita Schiavi, Giorgia Russo, Ludovica Raimondi e Thomas Totaro. Sugli scudi anche i master con le triplette d’oro di Marzia Musso e Clara Khalil e la vittoria nei 50 pinne di Christian Crespi.

Podi anche per Francesca Della Maggiore, Ildi Zagyi, Shangxia Chen, Massimiliano Migliorini. Podio monopolizzato con le staffette che hanno visto scendere in acqua, tra gli altri, Dario Calzavara, Carlo Contento, Eugenia Scandellari, Silvia Bugnoli, Manielo Galasso e Roberto Sensi.