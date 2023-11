Eccellenza, Girone A: Colorno-Real Formigine finisce sub iudice

E’ arrivata la decisione, o meglio, la ‘non decisione’ del Giudice Sportivo sul match giocato nella tredicesima giornata di Eccellenza tra Colorno e Real Formigine. La gara infatti è ora sub iudice, dal momento che i verdeblù dovrebbero proporre ricorso per un episodio successo alla mezzora del primo tempo.

In occasione del primo gol dei parmensi, siglato da De Rinaldis, un tocco dell’arbitro (che di per sé avrebbe dovuto far fermare il gioco) ha addirittura favorito la manovra gialloverde. Per questo il Real Formigine chiederà di rigiocare la partite, ma si attende la decisione del Giudice.