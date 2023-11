Virtus Castelfranco - Terre di Castelli 2 - 0 | Polemiche e nervosismo nel derby d'alta classifica

Virtus Castelfranco sempre più lanciata verso la seconda posizione che ora è occupata dalla Correggese e dista solo un punto. Determinate il risultato di questo pomeriggio contro Terre di Castelli per un derby valido anche come scontro direttissimo, tanto che i biancogialli, grazie ai tre punti di oggi, hanno raggiunto in classifica i nerooro.

Tante le critiche a fine partita dal momento che la vittoria per la Virtus è arrivata grazie a due rigori, mentre agli ospiti sono state annullate tre reti con un pochino di leggerezza. Al 13’ Ferrara viene steso Venturelli e l’arbitro fischia il primo penalty: sul dischetto va Bertetti che non sbaglia. Reagiste il Terre che al 21’ va in rete con Luca Esposito, ma il gol è annullato per un dubbio fuorigioco.

La seconda rete annullata agli ospiti arriva al 44’ con Scarlata che questa volta era palesemente in fuorigioco. Nella ripresa Nait entra in area al 55’ e viene atterrato da Venturelli: secondo rigore per i padroni di casa. Questa volta è Ferrara a firmare la rete del 2-0.

Prova ancora a reagire il Terre che al 66’ va in rete per la terza volta dopo una mischia in area con Pampaloni, ma l’arbitro vede un fallo di mano e annulla nuovamente. Il match diventa allora molto nervoso e il risultato non cambia più fino alla fine.