Promozione, Girone B: le big vincono, le altre perdono

Giornata nera per le modenesi del Girone B di Promozione che lottano per la salvezza. Tutte le squadre sono infatti uscite sconfitte dal quattordicesimo turno di campionato. Il San Felice ha perso per 2-1 in casa del Baiso Secchia, rimanendo solo un punto sopra ai play out. Pesante la sconfitta della Quarantolese tra le mura amiche (1-2) nello scontro diretto con il Vezzano che ha fatto così un salto fuori dalla zona rossa.

Brutte notizie anche per il Castelnuovo che ha perso in casa del Castellarano con un netto 3-0, stesso punteggio anche tra Virtus Camposanto e Fiorano, in favore della squadra della bassa che si allontana sempre più dagli scontri retrocessione, mentre i biancorossi rimangono terzultimi. Penultimi i ragazzi della Nextgen Terre di Castelli che tornano alla sconfitta nel derby in casa della CDR che si conferma invece al quarto posto.

Quinto posto invece per lo United Carpi che rifila un 3-0 al Cavezzo, sempre più dentro ai play out. Infine buon pareggio a reti inviolate per la SanMichelese in casa della terza in classifica, l’Arcetana; i biancoverdi rimangono sempre nella scia dei play off. Sugli altri campi il Progetto Montagna ha perso in casa contro il Bibbiano San Polo per 3-0 mentre la Vianese ha vinto per 2-0 contro lo Sporting Scandiano.