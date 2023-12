B1. La rincorsa del Volley Modena si interrompe con la capolista: non bastano Bozzoli e Bartesaghi

Il fattore B non ha portato i frutti sperati. Nonostante una prova dignitosa e orgogliosa, il Volley Modena è costretto a inchinarsi di fronte alla capolista MioVolley Gossolengo tra le mura amiche. Si ferma così a quattro vittorie consecutive la striscia positiva delle ragazze di coach Di Toma che hanno comunque provato a controbattere gli attacchi di una formazione che ha perso soltanto una volta in campionato.

Non sono bastate le buone prestazioni di Bozzoli e Bartesaghi (entrambe autrici di 13 punti) a fermare le prime della classe, fra una settimana Modena se la vedrà in trasferta contro la Fatro Ozzano che la insegue pericolosamente in classifica. Buona la partenza del MioVolley ma le padrone di casa non sono da meno (8-7), la prima accelerazione arriva superata la fase centrale del set con l’Everest che stacca di due punti le modenesi (14-16): la fase cambio palla biancoblù entra definitivamente a regime ed il parziale sorride al MioVolley che chiude 19-25.

Per Scarabelli e compagne l’avvio di secondo set è anche più deciso ed il parziale s’instrada facilmente (11-16): la battuta resta efficace con l’Everest a chiudere 16-25. Anche l’ultimo e decisivo parziale segue la stessa falsariga (11-16) ma nel finale le modenesi danno l’ultimo colpo di coda limitando lo svantaggio e riportandosi sotto: serve una stoccata decisiva per chiudere i conti, stoccata che arriva sul 20-25. Il tabellino del match:

VOLLEY MODENA-EVEREST MIOVOLLEY 0-3 (19-25; 16-25; 20-25)

MODENA: Bozzoli 13, Malovic 3, Biancardi 2, Malenotti, Lancellotti, Omonoyan 3, Gerosa 10, Bartesaghi 13, Fiore, Rocca (L). NE: Boscani, Guerra, Herzig, Malagoli, Bonfanti (L). All. Di Toma

MIOVOLLEY: Colombano 4, Nonnati 14, Cornelli 11, Scarabelli 12, Ducoli, Naddeo, Guaschino 8, Nedeljkovic 5, Fizzotti (L). NE: Bianchini, Moretti, Negri, Passerini (L). All. Mazzola