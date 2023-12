Cagliari - Sassuolo 2 - 1, le pagelle | Tutti ottimi per sette minuti, poi tutti insufficienti

Squadra in casa

Ecco le pagelle di Cagliari-Sassuolo 2-1:

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet 6.5; Zappa 6.5, Goldaniga 6.5, Dossena 6, Augello 6 (92’ Mancosu s.v.); Nandez 6 (59′ Pavoletti 8), Prati 6.5 (92’ Petagna s.v.), Sulemana 6.5 (59′ Luvumbo 6); Viola 6.5; Oristanio 6 (74′ Shomurodov 6), Lapadula 8.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 6.5, Erlic 6.5, Tressoldi 4, Vina 6 (73′ Bajrami 5); Racic 5 (81′ Volpato 6), Henrique 6.5; Castillejo 6 (65′ Ferrari 5), Thorstvedt 5, Laurientè 6 (65′ Pedersen 5); Pinamonti 5.5 (81′ Mulattieri s.v.).

MIGLIORI TODAY

TOLJAN 6.5 - Buona partita in fase difensiva e anche in fase propositiva. Raramente viene nominato, ma è ormai una delle colonne portanti di questo Sassuolo.

PEGGIORI TODAY

TRESSOLDI 4 - Non è nuovo a questo tipo di ingenuità. Troppo spesso commette errori gravi che costano gol subiti o espulsioni. Rimedia due gialli lasciando la squadra in dieci per oltre mezzora.