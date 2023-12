Volley Modena, una rimonta non adatta ai cuori deboli: Ozzano espugnata grazie a una super Bozzoli

Come il giorno e la notte. Il campionato del Volley Modena nel girone C della Serie B1 di volley femminile è iniziato da dieci giornate e si può dividere in due tronconi, molto diversi tra loro: se nelle prime cinque gare le gialloblu erano riuscite a conquistare appena 4 punti a causa dell’unica vittoria e 4 sconfitte, nelle restanti cinque il trend è stato esattamente opposto. Con quattro successi e un solo ko, Modena può guardare con maggiore fiducia ai prossimi mesi, ancora di più dopo la bella rimonta di ieri in quel di Ozzano. La formazione di coach Di Toma ha battuto al tie-break le padrone di casa della Fatro, due punti preziosi che consentono alle modenesi di staccare proprio le avversarie e di mantenere un buon 7° posto. Il 2023 sportivo della squadra terminerà sabato prossimo con la sfida interna contro Garlasco, club che sta lottando per il vertice del girone. Tornando alla gara di ieri, ecco i dettagli principali.

Primo set. La partenza è stata da incubo per le padrone di casa. Modena in un lampo è volata sul 2-6 costruendo nei primissimi istanti di gioco il vantaggio che si è rivelato decisivo nel primo set. La squadra allenata da Federico Di Toma ha difeso tutto e attaccato con altrettanta efficacia senza dare mai nessuna possibilità alla Fatro di rientrare nel match. Lancellotti è stata molto abile nel variare parecchio il gioco e Ozzano ha faticato parecchio a leggere gli schemi delle modenesi, che hanno quindi gestito senza troppa fatica portandosi sul 9-15. Le bolognesi hanno tentato una rimonta coraggiosa arrampicandosi fino al 13-16, ma purtroppo è stato soltanto un fuoco di paglia. Modena ha accelerato di nuovo, piazzando un parziale mortifero di 9 punti a 2 e chiudendo il parziale sul 25-16.

Secondo set. Il secondo parziale è stato decisamente più equilibrato. Fino al 6-6 nessuna squadra è riuscita ad allungare e il livello di qualità in campo si è alzato rispetto alla prima frazione. Sono state sempre le ospiti che hanno dimostrato di avere qualcosa in più, soprattutto grazie a Bozzoli che ha preso per mano le sue compagne conducendole fino al 10-14. Ozzano ci ha creduto nonostante tutto e ha ritrovato la parità sul 16-16, sfruttando qualche errore gratuito delle avversarie. Il finale di parziale è stato giocato punto a punto ed entrambe le formazioni hanno espresso il massimo sforzo per prevalere sulle rivali. Ferrari ha messo a terra un paio di palloni di granitica importanza e Monaco ha chiuso il set con un attacco preciso e potente: 25-23 e tutto di nuovo in parità (1-1).

Terzo set. Casini e compagne sono scappate subito via con decisione. Sotto 1-4, le bolognesi hanno infilato un incredibile parziale di 10-2 che ha permesso loro di andare sul +5 (11-6). Tutto è sembrato andare nel verso giusto per i tifosi di casa, ma Modena non si è dimostrata per nulla d'accordo tanto da riequilibrare l'andamento della contesa con un break altrettanto mostruoso di 8 punti a 0 che dal 14-9 in suo sfavore le ha portate a condurre per 14 a 17. È iniziata un'altalena di emozioni al PalaReggiani. Le gialloblu hanno mantenuto un ampio vantaggio fino al 16-19 prima di subire il nuovo arrembante ritorno di Ozzano che ha messo a segno 5 punti consecutivi tornando sopra nel punteggio: 21-19. Questa decisa spallata ha consentito alla compagine di Turrini di mettere le mani anche sul terzo set, che ad un certo punto sembrava perso ed invece è stato vinto per 25-23 in rimonta. 2-1 Ozzano e situazione del tutto ribaltata.

Quarto set. Anche questo parziale è stato avvincente come quello precedente. Modena ha provato di nuovo a scappare in avvio (7-11), ma la Fatro ha reagito d'orgoglio trovando le energie per rimettere in discussione l'esito della contesa. Il punteggio ne ha risentito: 16-14 Ozzano dopo una serie ininterrotta di 5 punti. Le canarine hanno dominato sotto rete con Malovic e Gerosa, centrali di ottima qualità che sono riuscite a trovare soluzioni offensive spesso di difficile lettura: 20-20 e set in discussione. Sul 23-23 la Fatro è stata per la prima volta a sole 2 lunghezze dal match (e dai 3 punti), ma le modenesi non hanno sbagliato praticamente nulla in attacco, ricevendo con precisione e al terzo set point hanno chiuso sul 25-27 conquistandosi la possibilità di giocarsi tutto nel tie-break.

Quinto set. Il set corto non ha avuto praticamente storia. Ozzano ha accusato pesantemente la fatica, anche e soprattutto a livello mentale. La forbice tra le due formazioni si è allargata minuto dopo minuto (1-4; 5-8; 6-9) fino a quando è giunto inesorabile il graffio che ha messo la parola “fine” alla sfida. Modena è stata capace di conquistare con lucidità e abnegazione gli ultimi 6 punti di fila, con un eloquente 15-6 che ha chiuso la contesa. Strepitosa Giulia Bozzoli con i suoi 27 punti. Il tabellino del match:

FATRO OZZANO-VOLLEY MODENA 2-3 (16-25; 25-23; 25-23; 25-27; 6-15)

OZZANO: Guerra 3, Casini 8, Monaco 10, Ferrari 26, Ndiaye 2, Pavani 7, Righi (L), Bondavalli 1, Ghiberti. Ne: Carnevali, Pedrazzi, Colle e Coco. All. Turrini.

MODENA: Lancellotti 6, Biancardi 5, Bozzoli 27, Bartesaghi 17, Gerosa 13, Malovic 10, Bonfanti (L), Omonoyan 5. Ne: Malenotti, Guerra, Boscani, Herzig, Rocca (L) e Fiore. All. Di Toma