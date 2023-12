Cagliari - Sassuolo 2 - 1 | Neroverdi troppo ingenui puniti dalla legge dell'ex

Beffa per i neroverdi che si dimostrano ancora molto ingenui e immaturi. Nonostante le assenze pesanti riescono a sbloccarla subito, poi rinunciano un po’ a giocare e rimangono ancora in inferiorità numerica nell’ultima mezzora, così il Cagliari ne approfitta e nel recupero la pareggia, poi la ribalta.

IL MATCH - Grande partenza del Sassuolo che crea subito tre grandi occasioni, al 3’ con Laurientè che impegna Scuffet, chiamato in causa anche al 5’ per un vero e proprio miracolo. Al 6’ è Vina a provarci e costringere Scuffet a mandare sopra alla traversa, poi un minuto più tardi è Erlic a sbloccare il risultato che incrocia il secondo palo su corner di Laurientè. A questo punto il solito errore dei neroverdi di smettere di attaccare lascia campo al Cagliari che va vicino al pareggio al 19’ con Prati, ma Castillejo salva sulla linea di porta. Fino all’intervallo poi nessuno riesce più a centrare lo specchio della porta, ma a mantenere il pallino del gioco è la squadra di casa. Nella ripresa sembra ripartire bene la squadra di Dionisi, pericolosa ancora con Lauurientè e Pinamonti, poi al 63’ l’episodio che può cambiare la partita quando Tressoldi rimedia il secondo giallo del match per un fallo su Lapadula e viene espulso. Dionisi corre ai ripari e inserisce Ferrari per Castillejo. Al 72’ poi cambio obbligato quando Vina è costretto ad uscire per infortunio e al suo posto entra Bajrami. Tentativo di Luvumbo all’80’ con il pallone che termina di poco fuori. Incredibile salvataggio sulla linea di Henrique su tiro di Pavoletti all’86’. Al 90’ bellissimo contropiede del Sassuolo che parte con Mulattieri bravo a servire Volpato che poi apre dalla parte opposta per Bajrami e quest’ultimo incrocia in velocità gonfiando la rete: l’arbitro però annulla per presunto fuorigioco. Al 94’ la beffa per i neroverdi quando Lapadula viene servito a centro area ed è bravissimo a tirare una bomba in rete per l’1-1. Ora il Cagliari spinge per cercare di ribaltare negli ultimi istanti di partita. Al 99' arriva così la beffa definitiva quando Pavoletti anticipa Erlic e in rovesciata fa 2-1.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello (92’ Mancosu); Nandez (59′ Pavoletti), Prati (92’ Petagna), Sulemana (59′ Luvumbo); Viola; Oristanio (74′ Shomurodov), Lapadula. A disp.: Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Wieteska, Obert, Di Pardo, Deiola, Pereiro, Jankto, Azzi. All.: Claudio Ranieri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina (73′ Bajrami); Racic (81′ Volpato), Matheus Henrique; Castillejo (65′ Ferrari), Thorstvedt, Laurienté (65′ Pedersen); Pinamonti (81′ Mulattieri). A disp.: Pegolo, Cragno, Lipani, Ceide, Defrel. All.: Alessio Dionisi.

ARBITRO: sig. Mariani di Aprilia.

RETI: 7′ Erlic, 94’ Lapadula, 99' Pavoletti

NOTE: ammoniti Laurienté, Erlic, Goldaniga, Consigli, Thorstvedt, Mulattieri. Espulso 63′ Tressoldi.