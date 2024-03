Il Carpi è la nuova capolista del girone D della serie D. Dopo una rincorsa durata sei mesi, i biancorossi piegano il Ravenna nel "faccia a faccia" del "Cabassi e scavalcano proprio i giallorossi romagnoli, a loro volta superati dal Forlì. Il gol decisivo, l'"episodio" con la E maiuscola, è girato dalla parte della squadra di Serpini a metà ripresa, allorquando, dopo un errato disimpegno della difesa ravennate ai venti metri, il pallone è finito tra i piedi di Cortesi. Tempo di vedere un "buco" tra le maglie ospiti, palla a Sall in buona posizione, destro chirurgico sul secondo palo e palla in rete.

I 2000 del "Cabassi" esultano come non facevano da anni, i 400 ravennati non credono ai loro occhi, dopo una gara comuque ben interpretata dalla loro squadra. È il gol che vale il primato in classifica, dato parziale, ma che a Carpi non si gustava da più di sei anni, in serie B (terza giornata, altrettanti successi, con Calabro allenatore). Per tornare a gustare un primato parziale in serie D bisogna risalire al 2007 (settima giornata, allenatore Notari). Insomma, una rarità in categoria (il precedente era addirittura del 1988, e solo per una domenica, alla terza di ritorno davanti a Bozzano e Cecina).

La partita

Grande atmosfera al "Cabassi", c'è il pubblico che in questi ultimi 4 o 5 anni non c'è mai stato. Ufficialmente 2351, di cui 371 ospiti. Poi tutti i ragazzi del settore giovanile che sfileranno nell'intervallo. C'è aria di sorpasso, meno di due mesi fa il Ravenna aveva 11 punti di vantaggio ed ora, dopo la seconda sconfitta in trasferta stagionale, è addirittura terzo (in mezzo tra le due sfidanti di oggi il Forlì).

Serpini dopo neanche 20' deve fare a meno di Tentoni (guai al ginocchio), gli subentra Rossi. Poche le emozioni della prima frazione. Il Ravenna pressa bene, non concede il palleggio ai biancorossi. Chance per la squadra di Gadda a metà tempo. Esce male Lorenzi, pallonetto di Sabbatani, ma eccellente Rossini a capire tutto ed a salvare. Al 3' di recupero Mandelli imbecca Forapani il cui colpo di testa però non è efficace. Si va al riposo.

La partenza ospite dopo il thè dell'intervallo è veemente e decisa a cercare il gol. Ma per fortuna dei biancorossi non suscita effetti un traversone al veleno di Rrapaj, e poi Diallo si fa anticipare da Verza sul più bello. Nel momento migliore degli ospiti, arriva però il gol partita, per ora il più importante della stagione. Il Ravenna attacca a capo chino per acciuffare il pari, bravi Lorenzi su Rrapaj prima e su Marino poi, quindi Rossini, sempre lui (il migliore del Carpi) a disinnescare la conclusione di Sabbatani. Il Ravenna non ne ha più, perde un uomo (fallo di reazione di Marino) e pure lucidità. Fallo in area di Alluci su Saporetti (ex di turno e ravennate doc), è rigore. Ma il bomber si impappina dal dischetto, tiro fiacco e Cordaro blocca sulla sua sinistra. Finisce al 96' col boato liberatorio di un "Cabassi" ruggente come ai tempi belli.

Serpini a fine gara: "Partita decisa dagli episodi, potevamo far meglio senza dubbio, non abbiamo espresso il nostro solito gioco. Non è stato facile fare delle scelte, ringrazio soprattutto chi è rimasto fuori. Stasera festeggiamo, ma da martedì inizia il difficile. Pubblico da pelle d'oca, ringrazio i tifosi che ci hanno sempre sostenuto e spronato anche quando eravamo indietro". Domenica il Carpi ospita al "Cabassi" il Mezzolara.