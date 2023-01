Castelvetro - Nibbiano&Valtidone 1 - 1 | Decide tutto l'arbitro

Non entusiasma il match tra Castelvetro e Nibbiano, due squadre che si affrontano con agonismo ma poca tecnica. A incidere sul risultato sono soprattutto le decisioni dell’arbitro Dunitrascu che dal 58’ diventa protagonista. Fino a quel momento meglio ai punti il Nibbiano che impegna un paio di volte Avgul nella prima frazione con Jakimovski e Minasola con tiri da fuori area e poco altro.

Al 58’ Grasso dribbla in area tre avversari, perde la palla ma l’arbitro assegna un rigore al Nibbiano tra le proteste dei giocatori locali. Batte lo stesso Grasso ma Avgul si supera parando nell’angolo di destra il tiro dagli undici metri. Minuto 67 e Minasola sulla fascia sinistra affronta in dribbling il giovane Cornia, commette fallo ma si vede fischiare una punizione a favore e sventolare in faccia il secondo cartellino giallo. Espulso tra le proteste degli ospiti.

Al 84’ lancio di trenta metri in area del Nibbiano, la palla non può essere raggiunta da nessuno ma Castellana salta urtando Zagari in area, l’arbitro fischia un rigore a favore del Castelvetro che lo stesso Zagari trasforma imparabilmente. Non finisce qui: al 95’ dopo aver concesso 3’ minuti di recupero il direttore vede una spinta inesistente e accorda una punizione dal limite ma molto defilata a sinistra al Nibbiano e dalla battuta conseguente accorda un altro rigore alla squadra ospite per presunto tocco di mano di Bocedi (unico uomo in barriera).

Il pallone, bagnato e sporco di terra, lascia l’impronta sulla maglietta del giocatore del Castelvetro evidenziando che si tratta di tocco con il petto. Tra le lamentele dei giocatori di casa il direttore mantiene la decisione, batte Jakimovski che trasforma dopo che Avgul intercetta nuovamente la sfera ma non abbastanza per non farla entrare in rete. Neanche il tempo di recuperare la palla e Dunitrascu fischia la fine. Alla fine il pareggio è un risultato giusto, che probabilmente si sarebbe raggiunto anche senza gli errori del direttore di gara.