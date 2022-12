Castelvetro - Virtus Castelfranco 0 - 1 | Decide Bertetti nel finale

Vince la Virtus Castelfranco nel derby in casa del Castelvetro e mantiene la vetta solitaria. La partita è stata equilibrata e a tratti molto bloccata, decisa solo dalla rete del solito Bertetti nel finale. Il primo tempo non vede grandi emozioni e nessuna occasione importante. Nella ripresa brutto infortunio per Nait per il quale è stato necessario l’intervento dell’ambulanza. Nella ripresa si gioca a cercare di non prendere gol e nel finale ci mette la firma ancora una volta Bertetti.