Calcio, Modena: la strana storia della trasferta vietata e della Curva aperta

Una decisione che non ha sorpreso più di tanto quella del Questore di Como che ha vietato la trasferta ai tifosi modenesi per il match in programma domenica 10 dicembre. La ratio alla base della disposizione è quella di evitare problemi di ordine pubblico dopo i tafferugli avvenuti nella scorsa stagione fuori dallo stadio tra le due tifoserie.

A sorprendere tutti invece è stata la notizia arrivata ieri attraverso i canali ufficiali della squadra lariana relativa all’apertura della prevendita per il settore ospiti del ‘Sinigaglia’. Alcuni hanno provato a comprare il biglietto, senza ovviamente riuscire.

La vendita infatti è stata aperta a tutti, tranne che ai residenti nelle Province di Modena e Como. Una scelta un po’ bislacca, dal momento che i confini territoriali non corrispondono precisamente ai confini ultras o comunque di tifoseria. Si può essere residenti a Rubiera, a Crespellano o anche a Cefalù e tifare Modena.

Non solo, ma in questo modo si chiude la curva ai modenesi (residenti) e si lascia aperta a tutte le altre tifoserie che possono essere in conflitto con quella di casa. Inoltre, è da segnalare che ciò che è successo l’anno scorso è avvenuto all’esterno dello stadio, mentre all’interno non ci sono sono stati problemi di nessun tipo. Forse si poteva prendere una decisione migliore?