Calcio dilettanti: domani le date dei campionati all'ordine del giorno del Consiglio Federale

Per chi fosse impaziente di scoprire quando ricominceranno i campionati dilettantistici e per chi volesse avere qualche novità sulla prossima stagione, la buona notizia è che domani, martedì 28 giugno, nella riunione del Consiglio Federale, sarà portato all’ordine del giorno proprio il punto sulle date dell’attività agonistica ufficiale per la stagione sportiva 2022/2023 per quanto riguarda i Campionati Nazionali. Oltre a questo, saranno discusse anche modifiche regolamentari. Nel frattempo tutte le squadre stanno continuando ad organizzarsi in vista della scadenza per le iscrizioni e dell’inizio del nuovo campionato con tante conferme e acquisti di mercato.