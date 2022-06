Paltrinieri si prende il titolo mondiale nei 1.500 con il nuovo record europeo

Gregorio Paltrinieri è medaglia d'oro nei 1500 ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest, in Ungheria. L'azzurro ha chiuso in 14'32"80, nuovo record europeo. Medaglia d'argento per lo statunitense Bobby Finke (14'36"70) e bronzo per il tedesco Florian Wellbrock in 14'36"94.

"I miei amici mi avevano detto che una mia vittoria oggi era quotata a 26. Ho detto 'ma come si permettono? Veramente è finita tutta la fiducia nei miei confronti?'. E allora eccomi. Io ci sono". Così il campionissimo carpigiano.

"Lo sapevo che potevo fare bene, lo sapevo che potevo vincere due ori in vasca, e invece dopo gli 800 (in cui è arrivato quarto, ndr) mi è scocciato così tanto che oggi dovevo fare qualcosa", continua Greg ai microfoni di Raisport. "Queste sono le gare che mi piace fare, mi piace gareggiare così e ogni tanto però non mi viene... In questi giorni è successo di tutto, c'era gente che diceva che stavo male e mi voleva far fare i tamponi ma io sapevo che stavo bene. E questa gara è anche per la voglia di dimostrare che io ci sono. Dico la verità, gareggio perché mi piace farlo e mi piace l'euforia delle gare, poi però quando perdi ti chiedi dove stai sbagliando, e invece oggi sono contento di aver dimostrato che sono qui".