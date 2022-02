Eccellenza, Girone B: buon pari per il San Felice, un punto anche per la Virtus Castelfranco

Non vince nessuna delle modenesi del Girone B di Eccellenza nel ritorno in campo dopo la lunga sosta. La Virtus Castelfranco non va oltre il pareggio in casa dell’Anzolavino, che sta lottando per la salvezza, e non approfitta del grande risultato del San Felice che conquista un punto importantissimo in casa della capolista Corticella con un bel 2-2.

I biancogialli così rimangono a cinque punti dalla vetta, come prima, ma si fanno raggiungere da Medicina Fossatone e Sant’Agostino e si fanno staccare dal Castenaso che ora è secondo a quattro punti dai modenesi. I giallorossi invece, col punto conquistato ieri, si sono portati a due punti dalla salvezza diretta e dal sestultimo posto occupato ora dal Castelvetro, fermo a venti punti dopo la sconfitta di ieri subita in casa dei ferraresi del Sant’Agostino; fatali agli uomini di Cattani sono stati un paio di errori difensivi nella difesa di cui i padroni di casa hanno approfittato con scaltrezza.

Sconfitta anche per la Vignolese in casa del Castenaso e la classifica comincia a fare paura, dal momento che i rossoverdi sono a cinque punti ora dal San Felice quintultimo. Sugli altri campi il Granamica ha battuto il Masi Torello Voghiera raggiungendolo in classifica a 26 punti, il Medicina Fossatone ha battuto in casa la Copparese lasciandola penultima a 8 punti, infine la Vadese Sole Luna ha battuto il fanalino di coda Argentana, rosicchiando così due punti al San Felice.