Fiorano - Virtus Camposanto 0 - 2 | Biancorossi poco reattivi dopo il primo svantaggio

Vince la Virtus Camposanto sul campo del Fiorano segnano un gol per tempo. I biancorossi partono bene e nei primi minuti sfiorano il gol con Dapoto che sfiora la traversa da buona posizione. Ci crede ancora la squadra di casa che impensierisce Xhoxha con Altariva che tira con potenza ma troppo centralmente. Cresce poi dopo il quarto d’ora il Camposanto che in pochi minuti costruisce due belle occasioni prima di trovare il vantaggio al 19’ con Tammaro che segna a porta fuori, ribadendo in rete una respinta di Antonioni. Si disuniscono i padroni di casa dopo il gol lasciando campo agli ospiti che spingono per cercare il gol del raddoppio. Nella ripresa torna in equilibrio la situazione col Fiorano che prova a dire la sua, ma al 72’ arriva il raddoppio, sempre firmato da Tammaro che trova un bel pallonetto da fuori area. Prova a reagire il Fiorano, ma non trova la forza di andare in gol.