Modena, Bianco: "Vogliamo passare il turno"

Alla vigilia del match di Coppa Italia tra Genoa e Modena, mister Bianco ha parlato in conferenza stampa per presentare la prima uscita ufficiale della stagione: "La gara di Genova sarà impegnativa e difficile, sia per gli avversari di livello che per l’ambiente che troveremo. Il nostro obiettivo però è quello di passare il turno. Dopo un mese di lavoro fatto in maniera quasi perfetta e senza grandi infortunati, in cui tutti i ragazzi hanno risposto in maniera positiva a tutte le nostre richieste, la partita di Marassi sarà un buon test per fare valutazioni e capire effettivamente a che punto è la squadra"

"Sappiamo che sarà difficilissimo, l’avversario è tosto ma sono convinto che potremo fare una grande partita. Dopo la partita col Torino avevo chiesto maggiore personalità e coraggio, sono convinto che in questa gara le qualità che la squadra dovrà mettere in campo per poter passare il turno dovranno essere proprio coraggio e personalità; senza queste caratteristiche contro una squadra di categoria superiore, in uno stadio come quello di Genova, sarebbe impossibile".

"Faccio i complimenti a Gilardino e anche un in bocca al lupo per questa stagione. Complimenti per quello che ha fatto e che farà. Peccato che non potremo giocare la prima partita di campionato, ma lavoreremo ancora di più per farci trovare pronti alla seconda".