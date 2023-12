Modena, Bianco: "Vogliamo chiudere il 2023 al 'Braglia' con una vittoria"

Arriva al 'Braglia' una squadra molto in forma, che lotta insieme ai canarini per rimanere in zona play off. Ecco come ha presentato la gara mister Bianco: “Mi danno fastidio le critiche nei confronti dei giocatori che alleno perché io li tratto come fossero mie figli. All’interno del gruppo sono duro quando bisogna esserlo e anche morbido, ma le critiche che arrivano senza vedere quello che c’è dietro il giocatore, ovvero l’uomo che può essere ferito dalla critica, può ripercuotersi anche in campo e mi da fastidio”.

“A Como abbiamo fatto una prestazione importante contro una squadra che sta facendo benissimo, io sono soddisfatto di quello che hanno espresso i miei ragazzi, anche se non abbiamo portato a casa i punti che avremmo meritato. Ora affrontiamo la squadra più in forma del campionato, ovvero il Cittadella. Sarà una partita scorbutica e brutta, ma speriamo di riuscire a fare quello che facciamo solitamente contro tutte”.

“Fare meglio negli ultimi metri di campo è un obiettivo che ci poniamo da inizio stagione, ci lavoriamo tutti i giorni e sappiamo di dover migliorare, ma è anche vero che creiamo sempre situazioni evidenti e importanti. Fuori ci sono solo Gerli e Gargiulo, gli altri sono tutti a disposizione, sarà più facile fare delle scelte. Vogliamo chiudere con una vittoria visto che sarà l’ultima in casa prima della fine dell’anno solare”.