Calcio, Prima Categoria: intera squadra squalificata per quattro turni

Leggendo il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo di Prima Categoria si potrebbe pensare di trovarsi di fronte ad un errore vedendo che ben 11 giocatori della stessa squadra sono stati squalificati per quattro giornate di campionato.

Invece non c’è proprio nessun errore e la squadra è la modenese Consolata. Oltre alle sanzioni per i tesserati che “a fine gara rivolgevano espressioni ingiuriose e minacce nei confronti dell'arbitro”, è stata anche multata la società con mille euro per aver “i propri sostenitori per tutto l'arco della gara rivolto espressioni ingiuriose nei confronti dell'arbitro. A fine gara - si legge sul comunicato - i propri tesserati avvicinavano il Direttore di gara rivolgendogli minacce e frasi ingiuriose, mentre l'arbitro cercava di divincolarsi dalla mischia creata dai tesserati della Soc. ospitante veniva colpito alla schiena da alcuni tesserati della Soc. Consolata che tuttavia non riusciva ad identificare provocandogli intenso dolore. Successivamente l'arbitro si recava al pronto soccorso per essere sottoposto a controlli”.

L’episodio ha indotto quindi il Giudice Sportivo a sanzionare pesantemente tutta la squadra e la società che militano nel Girone D di Prima Categoria emiliano-romagnola e che reclamavano troppo vivacemente un calcio di rigore non concesso al 93’ nel match interno giocato contro il Montombraro che ha vinto per 1-0.