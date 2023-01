Modena, Tesser: "A Frosinone con concentrazione e la giusta adrenalina"

Mister tesser ha presentato così la partita che si giocherà domani alle 16.15 sul campo del Frosinone: “La fortuna va cercata, la sosta è stata un po’ più lunga del normale e la ripresa è sempre un po’ un’incognita. Abbiamo fatto una settimana di riposo, poi abbiamo messo benzina sulla gambe e fatto lavoro pesante nella settimana del rientro, poi l’ultima settimana è stata standard. La squadra sta bene, la partita è impegnativa e dobbiamo riprendere la concentrazione e l’adrenalina giusta per la reattività fisica e mentale”

Sul capitolo Azzi ha detto: “L’infatuazione di avere la categoria superiore ha fatto perdere un po’ di stabilità al ragazzo che, se avesse potuto giocare con concentrazione, avrebbe sicuramente fatto vedere grandi cose. Ora è in una squadra che punta alla categoria superiore e gli auguro il meglio”.

Sulle condizioni dei singoli ha aggiunto: ”Bonfanti sta bene, si è ripreso dalla distorsione alla caviglia ed è stato fermo ieri, ma oggi si è allenato regolarmente ed è a disposizione. Strizzolo è stato preso per non essere scoperti come alternative di attaccanti strutturati. E’ un giocatore duttile, che può fare più ruoli, sia come prima sia come seconda punta e anche come esterno. Lui lo sa, sarà utile, entrerà dall’inizio più avanti e si giocherà il posto in campo. Sempre a disposizione del noi e non dell’io e so che in questo è sempre pronto a fare il suo.

“Poli farà tra poco una risonanza magnetica, non sembra nulla di grave ma si è sentito affaticato ed è uscito. I medici dicono che non ci sono segni particolari che possa essere una cosa lunga e spero di averlo già per la settimana prossima. Marsura ha una borsite sul tallone e non partirà”.

“Tremolada sta bene, si è allenato con regolarità. Valuterò all’ultimo, anche Giovannini sta bene. Luca si è fatto male nell’ultima partita interna, quindi è in vantaggio Giovannini. A centrocampo giocheranno Gargiulo e Armellino. Ponsi ha giocato ed è un giovane, mentre Renzetti è molto esperto e ho massima fiducia in entrambi i giocatori”.