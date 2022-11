La Pieve Nonantola - Arcetana 3 - 1 | I granata la vincono nella ripresa

Non si ferma più La Pieve Nonantola che vince anche nell’anticipo della quattordicesima giornata contro i reggiani dell’Arcetana. A passare in vantaggio mettendo le cose in chiaro sono proprio i granata che passano con Rizzo al 21’. La reazione dei biancoverdi però arriva veloce e la ricerca del pari porta i suoi frutti al 40’ quando Davitti va in gol per l’1-1 con cui si arriva all’intervallo.

Nella ripresa però i modenesi tornano in campo con grande condizione e fiducia ritrovando il vantaggio al 61’ con Teggi che ci mette sempre il suo zampino. La partita rimane comunque aperta fino al 92’ quando i padroni di casa conquistano un rigore che viene trasformato da Cheli e chiude definitivamente il match.