Bologna - Sassuolo 3 - 0, le pagelle | Si salvano in pochi, male Toljan e Thorstvedt

Ecco le pagelle di Bologna-Sassuolo 3-0:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 6.5, Soumaoro 6.5 (84′ Sosa s.v.), Lucumì 7, Lykogiannis 6.5; Medel 6.5 (77′ Moro s.v.), Ferguson 7.5; Aebischer 7 (68′ Orsolini s.v.), Dominguez 7.5, Soriano 6.5; Arnautovic 7 (84′ Barrow s.v.).

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 5.5; Toljan 5 (66′ Kyriakopoulos s.v.), Ayhan 5.5, Ferrari 5, Rogerio 5.5; Frattesi 5.5 (82′ Harroui s.v.), Obiang 5.5 (54′ Berardi 6), Thorstvedt 5 (64′ Henrique s.v.); Traorè 5.5 (54′ Alvarez 5.5), Pinamonti 5.5, Laurienté 5.

PEGGIORI TODAY

TOLJAN 5 - Non è in serata e perde troppe palle decisive mettendo in difficoltà i compagni.

THORSTVEDT 5 - Torna titolare dopo aver lasciato il posto ad Harroui contro la Roma e non entra mai in partita, faticando a centrocampo.