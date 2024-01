Modena -Parma 3-0 | Un super Modena annichilisce la capolista

Un sabato pomeriggio quasi primaverile sul terreno del Braglia riporta il buonumore in casa gialloblu. Quella che sulla carta doveva essere una sfida "difficilissima, anche se non impossibile" - come l'aveva definita mister Paolo Bianco alla vigilia - si trasforma in una prova davvero convincente per i canarini. Ospiti mai veramente in partita, schiacciati dalla determinazione e dal rigore tattico del Modena, che ritrova lo smalto dei tempi migliori.

Gli uomini di Bianco smuovono la classifica, ritrovando una vittoria che mancava da ben sei turni, nei quali sono stai collezionati appena 2 punti. Un'ottima iniezione di fiducia per guardare al prosieguo del campionato.

La cronaca

Parte subito forte il Modena, che dimostra determinazione e la volontà di fare la partita, per nulla intimorito dall'avversario sulla carta superiore. L'atteggiamento propositivo dei gialli si concretizza al 16', un tiro da fuori di Battistella che supera Chichizola. Passano appena 7 minuti e arriva il raddoppio: Ponsi imbecca Abiuso che supera il diretto avversario e insacca il 2-0.

Il Parma accusa il colpo e prova a reagire, ma il Modena è tatticamente impeccabile e riesce a contenere i crociati. Sono gli ospiti a condurre la seconda parte del primo tempo, con diverse occasioni sui piedi di Mihaila e Bonny, che però non pungono.

La ripresa si apre come meglio non potrebbe per i gialli, che al 47' calano il tris, con Ponsi che supera il portiere con un diagonale dalla destra, dopo essere stato smarcato brillantemente in area da un Battistella illuminante.

Il Modena mantiene alto il pressing e mette in mostra tanta voglia, oltre ad una condizione atletica che almeno oggi pare superiore a quella degli avversari. Il Parma prova a smuovere le acque con nuovi innesti, ma il centrocampo modenese regge benissimo la partita e recupera tantissimi palloni. Al 77' occasione sui piedi del nuovo entrato Camara, che spreca da breve distanza. Al 83' Ciolak colpisce di testa e Seculin para agevolemente.

I padroni di casa controllano agevolmente e il Parma ormai non ci crede più. il match si chiude dopo 4' di recupero tra gli applausi del Braglia.

Il tabellino

MODENA-PARMA 3-0

Modena (3-5-2) Seculin; Riccio, Zaro, Cauz; Ponsi, Battistella, Gerli (90' Mondele), Palumbo (70′ Magnino), Corrado (70′ Cotali); Gliozzi (57′ Strizzolo), Abiuso (70′ Bozhanaj)

Parma (4-2-3-1) Chichizola; Coulibaly, Osorio (68′ Camara), Balogh, Di Chiara; Estévez, Bernabè; Man (56′ Colak), Sohm (46′ Hernani), Mihaila (46′ Partipilo); Bonny (56′ Benedyczak)

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo

Reti: 16′ Battistella, 23′ Abiuso, 47′ Ponsi

Ammoniti: Riccio, Osorio, Battistella.