Spezia - Modena 1 - 1 | Il panettone resta sullo stomaco

Partita da panettone nello stomaco: primo tempo senza occasioni, ripresa leggermente più vivace, specialmente nel finale quando lo Spezia arriva al pareggio nei minuti di recupero.

IL MATCH - Mette subito le cose in chiaro il signor Giua rifilando nei primissimi secondi un’ammonizione a Candelari e al sesto minuto un altro giallo a Magnino: niente sarà tollerato. Il match parte vivace, ma nessuna delle due squadre riesce a farsi veramente pericolosa fino al 22’ quando Gagno sbaglia una rimessa coi piedi e regala il pallone ai giocatori dello Spezia che dopo una bella triangolazione sbagliano il tiro con Kouda. Al 35’ invece il portiere canarino fa un numero eccezionale, ma inutile dal momento che il giocatore di casa era in fuorigioco. Non succede altro nel primo tempo in cui Zoet rimane praticamente inattivo, a parte una parata al 47’ su un debole rasoterra di Manconi. Nella ripresa partono meglio i canarini e al 63’ Falcinelli si procura un calcio di rigore. Sul dischetto va Palumbo che calcia forte e non sbaglia, portando in vantaggio i suoi. Nel finale il Modena sfiora anche il raddoppio, ma l’occasione più ghiotta è dello Spezia che colpisce un palo e poi sulla ribattuta Gagno compie un miracolo. Al 92’ i liguri sono premiati quando Gelashvili di testa batte Gagno.

SPEZIA (4-3-1-2): Zoet; Amian, Gelashvili, Nikolaou, Elia (85′ Zurkovski); Candelari (53′ Antonucci), S. Esposito, Bandinelli (85′ Krollis); Kouda (72′ Moro); Verde, F. Esposito. A disp.: Dragowski, Zovko, Cipot, Pietra, Corradini, Muhl, Cugnata, Bertola. All.: D’Angelo

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ponsi (53′ Oukhadda), Zaro, Cauz, Cotali; Palumbo, Magnino, Duca (94’ Riccio); Tremolada (70′ Battistella), Manconi (46′ Gerli); Falcinelli (70′ Strizzolo). A disp.: Seculin, Pergreffi, Guiebre, Bozhanaj, Giovannini, Bonfanti, Abiuso. All.: Bianco

ARBITRO: sig. Giua di Olbia

RETI: 65′ Palumbo (rig.), Gelashvili

NOTE: ammoniti: Candelari, Magnino, Kouda, Duca, Cotali.