Cremonese - Modena 4 - 0 | La partita dura meno di un tempo

Chi poteva immaginare uno spettacolo obbrobrioso come quello andato in scena nel primo tempo tra Cremonese e Modena? Probabilmente nessuno, sicuramente non gli oltre mille tifosi arrivati allo ‘Zini’ per sostenere i canarini.

IL MATCH - Partenza con pochissime emozioni e poi i padroni di casa hanno dilagato. Al 16’ è Collocolo su assist di Vazquez a portare in vantaggio i suoi approfittando di una difesa gialloblù che fa acqua da tutte le parti. Il raddoppio arriva al 29’ quando Guiebre tenta un retropassaggio a Gagno, ma scivola e il pallone si ferma sulla trequarti dove Pickel lo recupera e completamente solo non ha problemi a battere Gagno. Due minuti più tardi tiro dalla destra di Coda che si infrange sulla traversa e schizza in campo verso Ghiglione che lo ribatte con più precisione sempre sullo stesso palo, ma dentro alla porta, con la difesa canarina che sta a guardare il 3-0 passivamente. Il poker arriva prima dell’intervallo con il colpo di testa di Pickel che non viene contrastato da Pergreffi in area su traversone di Sernicola e mette ancora alle spalle di Gagno. Solo a questo punto Bianco corre ai ripari e toglie Guiebre e Bozhanaj per Cotali e Manconi. Ad inizio ripresa poi dentro Bonfanti per Strizzolo, ma la fase offensiva canarina non produce nulla di buono. Unica emozione del secondo tempo un tiro di Bonfanti che termina sull’esterno della rete da posizione defilata al 73’. Un minuto dopo fa il suo ingresso in campo dopo il lungo infortunio Fabio Gerli. Non succede più niente.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov (70′ Tuia), Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Collocolo, Castagnetti (58′ Abrego), Pickel, Ghiglione (58′ Quagliata); Vazquez (58′ Okereke), Coda (83′ Ciofani). A disp.: Brahja, Saro, Sekulov, Valzania, Majer, Locoshvili, Afena Gyan. All.: Stroppa

MODENA (3-5-1-1): Gagno; Riccio (56′ Falcinelli), Zaro, Pergreffi; Oukhadda, Palumbo (74′ Gerli), Magnino, Duca, Guiebre (39′ Cotali); Bozhanaj (39′ Manconi); Strizzolo (46′ Bonfanti). A disp.: Seculin, Ponsi, Cauz, Battistella, Tremolada, Giovannini, Abiuso. All.: Bianco

ARBITRO: sig. Volpi di Arezzo

RETI: 16′ Collocolo, 29′ Pickel, 31′ Ghiglione, 38′ Pickel

NOTE: ammoniti Guiebre, Ravanelli, Pickel.