Sassuolo - Genoa 1 - 2 | Ancora una beffa nel finale per i neroverdi

Il Sassuolo passa in vantaggio e gioca un discreto primo tempo contro un Genoa poco propositivo. Nella ripresa le parti si scambiano e gli ospiti riescono a rimontare andando a conquistare tre punti importantissimi, mentre il Sassuolo è costretto alla solita beffa finale.

IL MATCH - Gara equilibrata e senza grandi emozioni nei primi minuti tra Sassuolo e Genoa. Da segnalare un altro dente saltato dopo i due di Thorstvedt contro il Cagliari, anche Boloca ne lascia uno sul campo ma continua a giocare. Ci prova il Genoa al 23’ con Gudmundsson che non trova l’impatto con un buon pallone servito da Ekuban. Al 27’ arriva invece il vantaggio neroverde quando Laurientè, finalmente in una buona serata, entra in area dalla sinistra, salta Martinez e serve Pinamonti che a porta vuota mette dentro da distanza ravvicinata. Il VAR conferma poi la rete. Nel primo minuto di recupero prova a raddoppiare il Sassuolo con Henrique che viene servito da un indomabile Laurientè, ma il suo tiro trova la grande risposta di Martinez. La ripresa parte con il Genoa più aggressivo che impegna Consigli a più riprese, in particolare all’ora di gioco quando deve sventare prima un tiro potente di Thorsby e poi uno a botta sicura di Malinovskyi. Al 63’ piuttosto fiscale l’arbitro quando concede un calcio di rigore ai rossoblù per un tocco di mano in area di Erlic da distanza ravvicinata: il VAR conferma e sul dischetto va Gudmundsson che non sbaglia e spiazza Consigli. All’88’ la beffa per i neroverdi quando Ekuban viene servito di tacco da Gudmundsson, salta Erlic e va a depositare in rete incrociando.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari (46′ Tressoldi), Toljan; Boloca, Matheus Henrique; Castillejo (60′ Bajrami), Thorstvedt (59′ Volpato), Laurientè; Pinamonti (84′ Mulattieri). A disp.: Cragno, Pegolo, Missori, Lipani, Ceide. All.: Alessio Dionisi.

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani (60′ Thorsby), De Winter; Sabelli, Malinovskyi (88’ Vogliacco), Badelj (74′ Strootman), Frendrup, Vasquez (60′ Martin); Gudmundsson, Ekuban. A disp.: Leali, Sommariva, Matturro, Hefti, Haps, Jagiello, Galdames, Puscas, Fini. All.: Alberto Gilardino.

ARBITRO: sig. Guida di Torre Annunziata.

RETI: 28′ Pinamonti, 64′ Gudmundsson (rig.), 88’ Ekuban

NOTE: ammoniti 13′ Bani, 22′ Laurientè, 39′ Ferrari.