Spezia - Modena, probabili formazioni | Bianco torna indietro, pronto il 4-3-1-2

Dopo la figuraccia di Cremona, il Modena è chiamato a riscattarsi nell’ultima partita del 2023 in casa dello Spezia, per cercare di chiudere bene un anno particolare, di transizione, fatto di soddisfazioni e di qualche brutta caduta.

QUI SPEZIA - 4-3-1-2 anche per mister D’Angelo. In porta torna Zoet, mentre in difesa ci saranno Amian, Hristov, Nikolaou ed Elia. In mediana Salvatore Esposito sarà affiancato da Zurkowski e Bandinelli. Sulla trequarti Kouda sarà alle spalle di Verde e di Pio Esposito.

QUI MODENA - Dopo la brutta prova vista con il 3-5-1-1 il giorno dell’antivigilia, Bianco dovrebbe tornare al 4-3-1-2 cercando certezze. Ponsi dovrebbe tornare sulla fascia destra e Cotali a sinistra. Centrocampo affidato a Gerli con Palumbo e Duca, mentre in avanti potrebbe tornare titolare Falcinelli con Manconi e Tremolada sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI

SPEZIA (4-3-1-2): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Elia; Zurkowski, S.Esposito, Bandinelli; Kouda; Verde, P. Esposito.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ponsi, Zaro, Riccio, Cotali; Palumbo, Gerli, Duca; Tremolada; Manconi, Falcinelli.