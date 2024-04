Modena - Catanzaro 1-3 | Sconfitta casalinga contro un avversario superiore, a poco serve il gol di Tremolada

Continua il momento di difficoltà del Modena che perde 3 a 1 in casa contro il Catanzaro, i calabresi dimostrano di meritare la posizione di classifica che occupano creando molte occasioni di pericolo verso la porta difesa da Seculin capitalizzando con uomini di grande qualità ed esperienza come Iemmello che ne fa due e Vandeputte, a poco serve la rete di Tremolada.

Partono forte i padroni di casa con Tremolada che chiama alla parata con i piedi Fulignati dopo tre minuti di gioco. I ragazzi di mister Bianco continuano ad attaccare per il primo quarto d'ora mettendo in mezzo molti cross pericolosi ma al 16' a passare in vantaggio è il Catanzaro con Iemmello, alla prima vera occasione creata. A spiccare è la qualità del solito Vandeputte che serve un gran pallone all'attaccante giallorosso che vince il duello fisico con Ponsi e batte Seculin. I gialloblù accusano il colpo psicologicamente e al 25' arriva il raddoppio degli ospiti, ancora sulla linea Iemmello-Vandeputte: il centravanti serve di tacco il belga che calcia con precisione sul secondo palo battendo ancora una volta l'incolpevole Seculin. Al 25' però i padroni di casa riescono a scuotersi dalle difficoltà e accorciano le distanze: azione confusa in seguito ad una respinta impacciata di Fulignati su un cross dalla sinistra che porta al tiro murato di Duca, la palla arriva a Tremolada che dal limite supera Fulignati in uscita e tutta la difesa calabrese schierata tra lui e la porta ospite. L'unico altro intervento degno di nota è il salvataggio di Scognamillo su Gliozzi che, di fatto, impedisce all'attaccante di pareggiare.

Durante l'intervallo bellissima l'immagine creata dall'evento "Notte Gialla" promosso dalla società del Modena che vede sfilare migliaia di ragazzi e bambini di tutte le età delle società affiliate, iniziativa che fa parte dei festeggiamenti per il compimento dei 112 anni del Modena.

Il primo squillo della ripresa è ancora a firma modenese con un cross pericoloso su cui non arriva Santoro per un niente, Gliozzi protesta per una trattenuta ma per l'arbitro Perenzoni di Rovereto si può proseguire. Continua la pressione del Modena ma al 13' arriva il tris degli ospiti firmato da Ambrosino che chiude un contropiede partito da Iemmello che era però in posizione di fuorigioco e la rete viene annulata. Dopo una fase di stallo arriva, stavolta purtroppo per davvero, il terzo gol del Catanzaro, ancora di Iemmello. Ambrosino dalla sinistra mette in mezzo un rasoterra pericoloso in area, sfiora Vandeputte, il neo-entrato Sounas controlla e appoggia per Iemmello che è libero di battere ancora Seculin, troppo passiva la difesa ospite in questa circostanza che si era schiacciata lasciando troppi spazi agli ospiti. Modena subito vicino a riaprire la partita con Corrado che su un cross tira al volo trovando l'opposizione di Fulignati che lo mura, con la faccia, in angolo. Sugli sviluppi del corner il pallone arriva a Tremolada ma il suo tiro viene stoppato da un difensore ospite a portiere battuto. Gli ultimi minuti sono difficili per Fulignati che rimane in terra per qualche istante ancora frastornato a causa del colpo subito in precedenza. Nonostante il doppio svantaggio anche quando siamo alle soglie del 90' il Modena continua a pressare cercando di forzare un errore nella difesa del Catanzaro, Battistella ci prova da fuori sugli sviluppi di un recupero ma respinge Fulignati. Nel finale si scatena il Catanzaro in contropiede ma Seculin compie un doppio miracolo, prima negando il gol a Sounas e poi fermando Iemmello alla ricerca del tris. Il match però termina con la sconfitta che lascia i ragazzi di mister Bianco a 39 punti in classifica.

Modena - Catanzaro 1 a 3 (1 a 2)

Modena (3-4-2-1): Seculin; Ponsi, Zaro, Pergreffi; Santoro, Palumbo, Magnino (35'st Battistella), Cotali (17'st Abiuso); Duca (35'st Manconi), Tremolada; Gliozzi (17'st Corrado); A disp.: Gagno, Leonardi, Riccio, Oukhadda, Mondele, Bozhanaj, Di Stefano, Strizzolo. All.: Bianco.

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Situm, Antonini, Scognamillo, Veroli (45+2'st Miranda); D’Andrea (16'st Sounas), Pontisso (34'st Pompetti), Petriccione (16'st Ghion), Vandeputte; Ambrosino (34'st Biasci), Iemmello; A disp.: Sala, Krajnc, Verna, Stoppa, Brignola, Olivieri, Donnarumma; All.: Vivarini

Arbitro: Perenzoni di Rovereto, assistenti Raspollini di Livorno e Lombardo di Cinisello Balsamo. 4° ufficiale Calzavara di Varese, Var e A. Var Miele di Nola e Marini di Roma 1.

Reti: 16′pt e 23'st Iemmello (C), 25′pt Vandeputte (C), 34′pt Tremolada (M).

Note: 1' e 6' di recupero. Ammoniti Zaro, Battistella e Tremolada nel Modena e Scognamillo nel Catanzaro.