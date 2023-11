La Pieve Nonantola - Terre di Castelli 0 - 0 | Buon punti per i granata, nerooro delusi

Termina a reti inviolate il derby modenese nell’anticipo del sabato della dodicesima giornata di Eccellenza tra La Pieve Nonantola e Terre di Castelli 1907. La squadra di casa si ritira nella propria metà campo chiudendo ogni spazio possibile e rinuncia quasi totalmente all’offensiva mentre Terre che cerca il modo di bucare la difesa avversaria e sbloccare la partita.

Il match si sbloccherebbe già nei primi minuti se il direttore di gara non sorvolasse su un intervento da dietro ai danni di Luca Esposito lanciato a rete visto chiaramente da tutti i presenti in campo e fuori. Episodio che condiziona comunque una gara che avrebbe potuto avere tutto un altro sviluppo. Al 5’ Hoxha scarica in porta ma Fiorito para con sicurezza.

Al 33’ ancora il laterale albanese riceve da Luca Esposito e calcia sull’esterno della rete. Esposito poi conclude al 36’ uno schema su punizione ma Fiorito si oppone ottimamente. La miglior occasione è al 44’ quando Gozzi si trova la palla del vantaggio sullo sviluppo di una palla da fermo, ma spreca malamente.

La partita in termini di occasioni è più o meno tutta qui perché nel secondo tempo La Pieve si rinchiude ancora di più e mai si rende pericolosa, lottando su ogni palla ferocemente (i tanti ammoniti lo testimoniano) e non lasciando alcuno spazio agli ospiti che, dal loro canto, provano a fare tutto il possibile per vincere inserendo tutti gli attaccanti a disposizione ma senza successo, con le condizioni del campo che certamente non aiutano chi deve attaccare.