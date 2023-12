La Pieve Nonantola - Zola Predosa 0 - 2 | Granata di nuovo nei guai

Sconfitta pesante per La Pieve Nonantola che torna a scivolare in zona play out e che perde uno scontro diretto contro lo Zola Predosa. Proprio i bolognesi sorpassano così i granata modenesi in classifica, superati anche dal Salsomaggiore che torna alla vittoria contro la Bagnolese.

Nel primo tempo è un episodio a sbloccare il risultato al 21’ quando gli ospiti conquistano un calcio di rigore, trasformato poi da Barbieri. La Pieve non riesce a reagire in maniera decisa e nella ripresa è lo stesso Barbieri a firmare il raddoppio al 72’ e a chiudere la partita.