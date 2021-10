Prato - Athletic Carpi 3 - 2 | Rimonta incredibile dei toscani dopo il 90'

L’Athletic Carpi cade a Prato subendo una incredibile rimonta nei minuti di recupero. All’8’ è già in vantaggio la squadra biancorossa che va in rete con Walker posizionato al centro dell’area e servito bene da Montebugnoli. C’è quasi solo il Carpi nel primo tempo della gara e al 15’ arriva la seconda grande occasione, sempre con Walker che questa volta trova però Pagnini attento. Al 17’ è il palo a negare la gioia del gol a Lordkipanidze; più tardi, al 44’, arriva anche il primo vero brivido per gli uomini di Bagatti quando Maione in rovesciata colpisce a sua volta il palo.

Nella ripresa entra subito Ballardini che dà ragione all’allenatore biancorosso quando al 51’ porta sul 2-0 la gara con un tap-in vincente ribadendo in rete una palla non trattenuta dal portiere del Prato su una sforbiciata di Calanca. Al 62’ il Prato riesce però ad accorciare le distanze quando Renzi di testa manda in porta un cross dalla destra. Dopo aver dominato tutta la gara, il Carpi ora concede qualcosa e non riesce più a trovare la spinta iniziale, ma sembra poter rimanere in controllo del risultato; infatti al 90’ i biancorossi hanno ancora un gol di vantaggio.

Al 93’ arriva però la prima beffa quando Tomaselli approfitta di un errore grossolano di Tosi che perde palla e va in rete indisturbato; al 97’ la frittata è servita quando Cestaro segna il 3-2 per i padroni di casa. Sicuramente un’occasione persa per il Carpi che con un po’ di attenzione in più avrebbe portato a casa i tre punti.