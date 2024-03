Modena a Cittadella, Bianco: "Voglio chiudere al meglio il campionato"

Domani è il sabato di Cittadella-Modena. La gara dell’11sima giornata di ritorno si gioca, dalle ore 16.15, allo stadio Piercesare Tombolato. Uno scontro fa rivali dirette per sognare i playoff: le due squadre sono infatti divise da appena un punto in classifica.

“L’ho già detto diverse volte, mi ritengo fortunato di lavorare in un club come il Modena, per la famiglia Rivetti e con il direttore Vaira – dichiara l’allenatore - Con loro ho un rapporto quotidiano e trasparente. Sono da tanti anni nel calcio e so che cosa c’è di negativo in altri club in certe situazioni. Dopo la partita con la Feralpisalò eravamo tutti amareggiati, capisco la delusione dei tifosi, è normale che sia così, però io devo guardare avanti. Voglio chiudere al meglio il campionato: mancano ancora nove partite e può succedere di tutto”.

“Nell’intervallo della gara con la Feralpisalò i ragazzi erano già molto giù – racconta Bianco -. Non parlo abitualmente degli arbitri, ma ci sono stati due episodi che, in base al regolamento, erano chiari. Purtroppo non lo sono stati a nostro favore e, nella ripresa, dopo aver conquistato il pareggio, ci siamo disuniti. Abbiamo cercato la vittoria con iniziative individuali e questo è stato per me l’errore principale che, infine, ha portato alla sconfitta. Sì, abbiamo analizzato nel dettaglio le ultime quattro gare, nelle quali i ragazzi avrebbero meritato sicuramente più di due punti. Ora dobbiamo reagire e in settimana la squadra lo ha fatto: ancora una volta si sono allenati al meglio e col massimo impegno”.

“Affrontiamo una squadra bravissima a non farti giocare, che ha attraversato un periodo più difficile del nostro, ma che è stata sempre viva. E non ha mai modificato le proprie caratteristiche – conclude l’allenatore del Modena -. Nel finale di stagione bisogna andare a giocare tutte le partite con l’elmetto: per portare a casa tutto ciò che si può aggiungere in classifica. Il Cittadella, lo ha dimostrato anche all’andata, è forte fisicamente, aggredisce, è abile ad arrivare per primo sulle seconde palle. Gara difficile, ma di facili non ce ne sono”.

I convocati

Sono 25 i convocati di Paolo Bianco per Cittadella-Modena. Indisponibili sono solo Mario Gargiulo (recupero post intervento chirurgico al piede) e Gabriele Guarino (in recupero dall’infortunio muscolare accusato all’Empoli).

Convocati: Riccardo Gagno (26), Andrea Seculin (12), Filippo Vandelli (22). Cristian Cauz (33), Niccolò Corrado (91), Matteo Cotali (29), Shady Oukhadda (99), Antonio Pergreffi (4), Fabio Ponsi (3), Alessandro Riccio (27), Giovanni Zaro (19), Thomas Battistella (23), Kleis Bozhanaj (30), Edoardo Duca (7), Fabio Gerli (16), Luca Magnino (6), Lukas Mondele (42), Antonio Palumbo (5), Simone Santoro (8), Luca Tremolada (10), Fabio Abiuso (90), Lorenzo Di Stefano (73), Ettore Gliozzi (9), Jacopo Manconi (17), Luca Strizzolo (32).