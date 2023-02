Modena - Genoa, probabili formazioni | Qualche problema per Tesser

Squadra in casa

Pubblico delle grandi occasioni domani al ‘Braglia’ per assistere a Modena-Genoa. I canarini sono lanciati verso la zona play off, mentre i rossoblù sono secondi e devono cercare di mantenere la posizione. Fischio d’inizio alle 16.15.

QUI MODENA - Assenti Diaw e Ferrarini che ne avranno per un mese. Acciaccati due attaccanti, ma Tesser non ha voluto rivelare quali. Non ci saranno comunque problemi di formazione, con la difesa e il centrocampo confermati rispetto all’ultima casalinga. Sulla trequarti potrebbero partire Giovannini e Falcinelli, mentre davanti a tutti ci sarà Strizzolo.

QUI GENOA - Assente Criscito che si è allenato a parte tutta la settimana. Fuori Ilsanker infortunato, mentre Haps ed Hefti sono squalificati. Vogliacco sembra essere pienamente recuperato ma partirà dalla panchina. A centrocampo ci sarà un ex che a Modena ha giocato poco per un grave infortunio, ovvero Sturaro. Davanti a tutti pronto Coda.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Poli; Giovannini, Falcinelli; Strizzolo.

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Boci; Frendrup, Badelj, Sturaro; Aramu, Gudmundsson; Coda.