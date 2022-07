Atletic CDR Mutina, Greco: "Abbiamo una rosa molto competitiva, non vediamo l'ora di cominciare"

Mister Greco appare sorridente e scalpitante per la voglia di cominciare questa nuova avventura con l’Atletic CDR Mutina in Promozione. “Non vediamo l’ora di iniziare, sarà una stagione difficile e siamo contenti del Girone in cui siamo - ha detto l’ex giocatore canarino -. Non sarà un Girone facile, ma forse l’altro è anche più difficile. Sarà un bel campionato. Sicuramente abbiamo fatto il lavoro più grosso per costruire la squadra, se poi ci sarà qualcosa da ritoccare lo faremo dopo l’inizio della preparazione. Per ora siamo a posto e abbiamo fatto una squadra molto competitiva. Vedremo quando inizieremo se avremo avuto ragione o no. Ci incontreremo dopo Ferragosto per cominciare la preparazione in attesa di conoscere le date esatte di inizio di Coppa Italia e Campionato”, ha concluso Beppe Greco.