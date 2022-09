Promozione, Girone B: tre modenesi a zero punti dopo la prima

Non sono partite bene le modenesi del Girone B di Promozione che hanno trovato solo due punti nella prima giornata di campionato. A conquistarli sono state SanMichelese (pari in casa della Vianese) e Ganaceto (pari in casa dell’Atletic Progetto Montagna). Da un punto si trovano anche Casalgrande e Scandianese. Sono rimaste invece a zero Polinago, PGS Smile e Fiorano, sconfitte rispettivamente da Baiso Secchia, Castellarano e Riese. A zero punti anche Vezzano e Montecchio che hanno perso con Bibbiano San Polo e Fabbrico.