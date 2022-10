Promozione, Girone B: Ganaceto ancora a caccia della prima vittoria

Sarà Castellarano-Montecchio ad aprire la sesta giornata del Girone B di Promozione domani alle 15. Domenica invece giocheranno le altre squadre, tutte in contemporanea alle 15.30. Il Fiorano sarà impegnato sul campo del Fabbrico, mentre il Ganaceto cercherà la prima vittoria in campionato in casa contro il Baiso Secchia.

La PGS ospiterà il Vezzano che è attualmente indietro di tre lunghezze, mentre SanMichelese e Polinago giocheranno in trasferta, rispettivamente contro Riese e Scandianese. Sugli altri campi si giocheranno Bibbiano San Polo-Vianese e Casalgrande-Atletic Progetto Montagna.