Promozione, Girone B: derby tra SanMichelese e Ganaceto

Sarà il Fiorano ad inaugurare la ventitreesima giornata di Promozione per il Girone B: sul campo dei biancorossi domani alle 15 arriverà il fanalino di coda Casalgrande. Domenica alle 14.30 derby tra biancoverdi modenesi: si scontreranno infatti SanMichelese e Ganaceto che sono distanti solo cinque punti in classifica nella parte medio bassa.

Il Polinago dal terzultimo posto ospiterà il Bibbiano San Polo che si trova alle spalle dei play off. Infine la PGS, penultima, avrà un impegno in trasferta sul campo della Vianese terza in classifica. Sugli altri campi si giocheranno Atletic Progetto Montagna-Montecchio, Riese-Scandianese, Vezzano-Castellarano e Vianese-Fabbrico.