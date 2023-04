Promozione, Girone C: successo per la CDR, guai per l'Atletico SPM

Vittoria per la CDR nel derby contro la Virtus Camposanto: a segno Shanablieh al 22’ e Guilouzi al 57’ su rigore per il 2-0 finale. Ora gli orange sono a un punto dal secondo posto occupato dal Faro Coop che ha perso per 4-1 in casa della Quarantolese ormai ad un passo dalla salvezza. Il derby salvezza tra Atletico SPM e Cavezzo è finito la vittoria dei biancazzurri che si sono portati ad un punto dalla salvezza, mentre i padroni di casa vanno verso la retrocessione diretta, ancora al penultimo posto.

Rimane a metà classifica il San Felice nonostante la sconfitta interna contro il Castelnuovo che invece galoppa verso i play off (1-2) Sugli altri campi la capolista Zola Predosa ha pareggiato per 1-1 contro il Trebbo, tra Casumaro e Fossolo è finita per 2-2 così come tra MSP e Porretta. Nell’anticipo del sabato il fanalino di coda Vadese Sole Luna ha vinto per 1-0 contro la X Martiri inguaiandola.