Modena - Cittadella, probabili formazioni | Ionita e Diaw tornano in panchina

Si torna in campo domani dopo la sosta per affrontare quella che è la partita più delicata del campionato anche visti i risultati delle altre partite di Serie B. Una sconfitta getterebbe i canarini ancora nell’incubo dei play out che attualmente sono a soli tre punti, mentre una vittoria potrebbe dare la tranquillità giusta per andare verso la salvezza. Stessa cosa anche per il Cittadella che è messo però un po’ peggio essendo più indietro in classifica. Fischio d’inizio alle 16.15 al ‘Braglia’.

QUI MODENA - Ancora assenti Poli e Battistella che hanno finito la stagione, Bonfanti che ne avrà ancora per un paio di settimane e Cittadini che non ha ancora recuperato dall’infortunio. Saranno invece in panchina Ferrarini, Diaw e a sorpresa anche Ionita, ma non giocheranno se non per pochi minuti nel finale. La formazione sarà la stessa vista a Palermo due settimane fa.

QUI CITTADELLA - Mister Gorini dovrà fare a meno di Ambrosino, Felicioli e Ciriello, ma recupera Branca che ha scontato la squalifica e i due infortunati Vita e Magrassi. Il modulo adottato sarà il 4-3-1-2 con Kastrati tra i pali e la difesa a quattro con Perticone e Frare al centro, mentre sulle fasce ci saranno Salvi e Giraudo. Maistrello e Antonucci saranno invece supportati da Crociata.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada, Falcinelli; Strizzolo.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Perticone, Frare, Giraudo; Vita, Branca, Mastrantonio; Crociata; Maistrello, Antonucci.