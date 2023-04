Promozione, Girone B: quartultima giornata, non c'è più tempo per sbagliare

Ultima chiamata per le modenesi del Girone B di Promozione: alla quartultima giornata che si giocherà domenica alle 15.30 sono ormai pochissimi i punti in palio e le possibilità di muoversi verso la salvezza. Il Polinago affronterà il fanalino di coda Casalgrande già retrocesso; la PGS sarà invece sul campo della Riese che staziona a metà classifica.

Compito arduo per il Ganaceto che giocherà in casa contro una Scandianese che sta cercando di rimanere in corsa per i play off, mentre il Fiorano ospiterà il Vezzano che, pur avendo solo tre punti in più dei biancorossi, sembra già in una posizione di privilegio per raggiungere la salvezza.

La SanMichelese invece, da metà classifica, ospiterà il Castellarano con l’obiettivo si sorpassarlo in classifica. Suglia altri campi si giocheranno Baiso Secchia-Atletic Progetto Montagna e Bibbiano San Polo-Fabbrico.