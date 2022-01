Torino - Sassuolo 1 - 1 | I neroverdi pareggiano nel finale dopo una brutta prestazione

Non può essere contento della prestazione mister Dionisi, mentre il risultato è stato aggiustato nel dinale dalla rete di Raspadori, partita da una grande giocata di Berardi.

IL MATCH - E’ il Torino a dominare nel primo tempo, creando tanto e senza lasciare la possibilità ai neroverdi di giocare. La prima occasione per i granata arriva al 13’ con Sanabria che viene servito da Praet e di testa manda di poco alto. Solo tre minuti più tardi poi lo stesso paraguayano sblocca il risultato, ancora colpendo di testa, questa volta sulla sponda di Singo, e approfittando del fatto di essere lasciato solo da Ferrari e Chiriches davanti alla porta. Non arriva la reazione del Sassuolo e allora il Torino spinge per cercare il raddoppio e al 33’ ancora Sanabria ci prova e impegna Consigli in una bellissima parata, poi al 40’ è Mandragora a sfiorare la rete colpendo in pieno il palo dalla distanza con una gran botta. Ancora nella ripresa parte meglio la squadra di Juric che sembra indemoniata, in particolare Sanabria diventa l’incubo della difesa avversaria così al 53’ di testa colpisce la traversa. Il Sassuolo è poi costretto ad una sostituzione per l’infortunio di Rogerio che lascia spazio a Defrel. Il Sassuolo prova a giocare qualche pallone ma non crea occasioni, mentre il Torino colpisce il terzo legno al 73’ con Bremer che anticipa di testa anticipa Ferrari e colpisce la traversa da poca distanza dopo una leggera deviazione di Consigli.

TORINO: Milinkovic-Savic, Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora (70′ Pobega), Vojvoda; Praet (85′ Baselli), Brekalo (70′ Pjaca), Sanabria. A disp.: Berisha, Gemello, Ansaldi, Buongiorno, Izzo, Angori, Linetty, Warming, Zaza. All.: Ivan Juric

SASSUOLO: Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Harroui (46′ Rogerio) (55′ Defrel); Berardi, Raspadori, Scamacca. A disp.: Satalino, Pegolo, Peluso, Romagna, Tressoldi, Abubakar, Paz. All.: Alessio Dionisi

ARBITRO: sig. Fourneau di Roma 1

RETI: 16’ Sanabria, 88’ Raspadori

NOTE: ammoniti Rogerio, Mandragora, Scamacca, Bremer, Pobega, Frattesi.