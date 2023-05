Prima Categoria: lo United Carpi batte la Solierese e va ai quarti regionali

Lo United Carpi andrà a giocarsi i quarti dei play off regionali dopo aver battuto la Solierese e il sogno della promozione continua. In avvio di match lo United prova a farsi vedere con alcune percussioni sugli esterni. Per gli ospiti il primo pericolo è dato dal tiro-cross velenoso di Battipaglia, ma Rufo vigila e smanaccia. Al 26’ i blucelesti trovano il vantaggio: Jocic calcia da fuori area, Lugli para ma non può nulla sul tap-in di Prandi che firma l'1-0 carpigiano.

Lo United al 34' resta in dieci uomini per l’espuslione di Jocic, punito in modo forse eccessivo per un contatto in area con Ravazzini. La Solierese prova quindi ad approfittare della superiorità: Fontanesi allarga per Fabbri che rientra e calcia di mancino andando però lontano dal bersaglio. I blucelesti si riorganizzano e riescono a non concedere troppe occasioni ai gialloblù, sfiorando anche il raddoppio nel finale di prima frazione: angolo di Vezzani, palla che resta in area e conclusione di Paramatti alta.

Nei primi venti minuti della ripresa lo United rischia poco, con una difesa sempre attenta e la punta Stabile che in più occasioni riesce col lavoro sporco a tenere palla e far respirare la squadra. Con lo scorrere dei minuti i gialloblù aumentano la pressione offensiva: palla in profondità per Fabbri e destro largo, poi al 76' ci prova Battipaglia di testa ma il tiro è troppo debole.

All’86’ lo United resta in nove: Prandi si fa male ed il fischietto Cantullo lo fa uscire dal terreno di gioco, ma pochi attimi dopo il 7 carpigiano rientra in campo rimediando in pochi secondi una doppia ammonizione. Nonostante la doppia inferiorità numerica i blucelesti riescono a tenere qualche pallone in avanti e al 95' conquistano un calcio di rigore per fallo di Battipaglia su Lambruschini. Dal dischetto Ceci angola e batte Lugli per il gol del 2-0 che chiude definitivamente i conti.