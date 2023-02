Virtus Castelfranco - Anzolavino 1 - 1 | Succede tutto nei minuti di recupero

Non va oltre il pareggio per 1-1 la Virtus Castelfranco nel match contro l’Anzolavino che ha fame di punti e si deve salvare. Ora il Borgo San Donnino è più distante dal momento che oggi ha vinto con un netto 4-1 su La Pieve Nonantola. Nel primo tempo non succede praticamente nulla, il gioco si svolge principalmente a centrocampo e le due difese non lasciano spazi per cercare la giocata vincente.

Ad inizio ripresa parte bene la squadra biancogialla che colpisce subito una traversa con Hajbi. Continuano a spingere gli uomini di Fontana che vengono però beffati al 91’ dalla rete di Margiotta per i bolognesi. La reazione è comunque immediata e al 94’ arriva il pareggio firmato da Casarano su calcio d’angolo. Nel finale cresce la tensione e si registra anche l’espulsione di Caesar.