Calcio, Modena: oggi è il giorno di Andrea Poli

Il centrocampo del Modena è stato falcidiato dallo infortuni: in pochissimo tempo prima Gerli, poi Armellino e infine Battistella e Gargiulo. I primi due sono pronti a rientrare quasi totalmente guariti, mentre gli altri saranno costretti a rimanere fuori dal campo per mesi. In particolare l’infortunio di Gargiulo - che ieri è stato valutato nell’entità dopo esami approfonditi e ha evidenziato problematiche tali da rendere il suo recupero superiore ai due mesi - ha permesso alla società di poter tornare sul mercato e modificare la lista cosiddetta degli “Over”.

Il nome scelto da Vaira è quello di Andrea Poli, ex Samp, Milan, Inter e nazionale per alcuni periodi. Il giocatore ha rescisso il suo contratto con la squadra turca Antalyaspor lo scorso agosto e oggi è a Modena per le visite mediche e per definire il contatto. Se entrambe le cose andranno bene, questa sera Poli potrebbe già essere annunciato ufficialmente.