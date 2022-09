Eccellenza, Modenese: scelti mister Pittalis e ds Rebuttini

La Modenese ha scelto allenatore e direttore sportivo dopo aver esonerato Paganelli e Buttitta al termine dell’ultima sconfitta in campionato contro l’Arcetana. Questa sera la società gialloblù ha annunciato i nuovi nomi: l’incarico di allenatore della prima squadra è stato affidato a Manuel Pittalis.

Dopo una lunga carriera da giocatore, ha intrapreso il ruolo di allenatore nel 2016/2017 conducendo il Castellarano alla salvezza nel campionato di Promozione. La stagione successiva, sempre nella società reggiana, ha affiancato in panchina mister Pivetti. Nel 2018/2019 ha guidato la Vianese in Prima Categoria, per poi tornare al Castellarano dove è rimasto fino alla passata stagione.

Nello staff tecnico di mister Manuel Pittalis sarà presente Enrico Bernabiti che, dopo aver concluso la carriera da giocatore, è stato il direttore sportivo de La Pieve Nonantola nel periodo dal 2016 al 2020. Inoltre, la Modenese ha annunciato di aver affidato il ruolo di direttore sportivo a Gian Luigi Rebuttini. Esperto conoscitore del calcio dilettantistico, ha ricoperto lo stesso incarico, per diverse stagioni, prima al Fiorano e poi alla Virtus Castelfranco.