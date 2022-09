Calciomercato, Sassuolo: ufficiali due colpi in attacco

Doppio colpo in entrata per il Sassuolo che ieri sera ha ufficializzato gli acquisti di Armand Laurientè, attaccante classe 1998, arrivato a titolo definitivo dal Lorient, squadra militante nella Ligue 1 francese. Inoltre è stato annunciato anche Janis Antiste, ancora un attaccante ma classe 2002, arrivato invece in prestito con obbligo di riscatto dallo Spezia. Quest’ultima operazione avrebbe dovuto favorire la trattativa tra il club ligure e il Modena per la cessione di Azzi che è stato invece ritirato dal mercato e rimarrà quindi in gialloblù.