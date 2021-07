Serie A, Sassuolo: ecco il calendario 2021/2022 dei neroverdi

E' stato sorteggiato il calendario di Serie A 2021-2022 che vedrà ancora un volta il Sassuolo come protagonista. Tante novità quest'anno, a partire dalla differenza tra andata e ritorno: le squadre infatti non seguiranno lo stesso ordine per le partire della seconda parte di stagione. Inoltre non ci saranno derby nei turni infrasettimanali. I neroverdi partiranno il 22 agosto contro l'Hellas Verona e chiuderanno il 22 maggio contro il Milan. Sosta per le vacanze di Natale dal 22 dicembre al 6 gennaio. Di seguito il tabellone completo.

Gallery