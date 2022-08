51esima Coppa Comune di Formigine, c'è anche Rachele Barbieri

Una full immersion tutta dedicata al ciclismo giovanile femminile quella che andrà in scena Domenica 28 Agosto a Formigine per la “51° Coppa Città di Formigine” con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, il tradizionale appuntamento che da 51 anni va di pari passo con il “Settembre Formiginese” che vide tra i suoi ideatori Enzo Pinelli. Come sempre palcoscenico sarà la Piazza del Castello di Formigine dove sarà posta la partenza e l’arrivo oltre ai vari passaggi.

Il percorso di km 9,700 si snoderà attraverso le vie T.Trieste, via Sassuolo, via Ghiarola, via Vittime di Tutte le Mafie (sottopasso), via Sassuolo, Ponte Fossa via Radici, Colro, Casinalbo via Copernico, via Romano, via P.La Torre, via S.Giacomo, via Beato Rivi (sottopasso), via Giardini, via T.Trieste.

Tre le gare in programma con le Donne Junior (17/18 anni) che saranno le prime a scendere in pedana alle ore 13,00 che dovranno ripetere il circuito 8 volte, quindi a seguire le Esordienti (13/14 anni) per loro 3 giri, chiuderanno l’intenso pomeriggio le Allieve (15/16 anni) 6 giri.

A Formigine sarà presente tutto il movimento nazionale giovanile al femminile (al momento 360 ragazze), con tutte le campionesse italiane di categoria. Ricordiamo che in questo albo d’oro sono presenti ragazze che attualmente sono al vertice del ciclismo rosa mondiale come Rachele Barbieri e Vittoria Guazzini.

La regia organizzativa è guidata dalla US Formiginese sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana con il presidente Franco Machì anche in qualità di direttore di corsa, il percorso sarà presidiato dai Volontari della Sicurezza di Formigine e Fiorano Modenese con il coordinamento della Polizia Locale di Formigine, mentre il servizio delle vetture ufficiali è fornito dal Team Orfeo Casolari.